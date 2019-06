I migliori mercati (di frutta e verdura) di Roma

Sono tanti, anzi tantissimi. Alcuni hanno una lunga storia, altri sono di più giovane nascita, ma tutti rappresentano una certezza nel quartiere in cui risiedono. Sono i mercati alimentari e ortofrutticoli di Roma. Quelli che ti avvolgono con i loro profumi, da un lato la frutta, dall'altro il pesce, i salumi, i formaggi, le spezie. Quelli dove andare è sempre un'esperienza diversa, pittoresca, piacevole e che permette di mettere nel carrello della spesa sempre qualcosa di buono.

Oggi vi presentiamo un elenco dei principali mercati di prodotti alimentari ed ortofrutta della città:

Mercato Rionale Esquilino

Un tempo chiamato il Mercato di Piazza Vittorio, oggi - con una nuova sede - è per tutti il Mercato Esquilino di Roma, un importante punto di riferimento del comprare bene nella Capitale. Entrando vi perderete nella ingente quantità di frutta e verdura esposta sui banchi, ma anche in quelle distese di spezie dalle mille sfumature che vi inebrieranno. E, ancora, formaggi, salumi, carne, pesce, pane a prezzi convenienti. Il Mercato Esquilino è un mercato multietnico, internazionale, interessante proprio per questo.

Via Filippo Turati, 160, da lunedì a sabato dalle 5 alle 15.

Mercato Campo de Fiori

Proprio in piazza di Campo de Fiori, il mercato rionale è un'istituzione ormai da anni, con i suoi colori, con i suoi profumi, tappa fissa anche dei turisti in visita alla città. I banchi nelle ore del mercato, cambiano volto alla piazza con Giordano Bruno al centro e permettono di acquistare verdura, frutta (anche esotica e secca), carne, pesce, salumi, formaggi (anche particolari), fiori e tanto altro. Un angolo di Roma che a vederlo sembra un quadro.

Piazza Campo de Fiori, da lunedì a sabato dalle 7,30 alle 15.

Mercato Rionale di Testaccio

Chiamato Nuovo Mercato Testaccio, questo sito, recentemente rinnovato, è diventato punto di riferimento per molti romani che lì vanno a fare la spesa, ma anche a mangiare. All'interno del mercato di Testaccio, infatti, oltre ai banchi di frutta e verdura, non mancano box di gastronomia romana doc, wine bar, sfizi e vizi che portano anche il nome di famosi chef.

Mercato Rionale Testaccio, via Beniamino Franklin, da lunedì a sabato dalle 7 alle 15,30

Mercato Rionale Trionfale

Ci spostiamo all'ombra del Vaticano per segnalarvi il Mercato Trionfale, anche questo molto famoso a Roma. Un edificio grande, la cui offerta è molto variegata. Qui troverete prodotti freschi di ogni genere, formaggi, salumi, carne, pesce, frutta e verdura e anche ottimi vini. E poi...la pasta fresca. Se passate di qua non potrete fare a meno di acquistarla.

Via la Goletta, 1, da lunedì a venerdì dalle 7 alle 14

Mercato Rionale di Monti

A via Baccina, nel Rione Monti, il mercato rionale è una tappa fissa per tutti gli abitanti della zona (e non solo). Abbandonato per un periodo, è tornato ad essere attivo e propone ai clienti una vasta gamma di prodotti alimentari di ogni genere, anche per la clientela più esigente.

Mercato Rionale di Monti, via Baccina 36, da lunedì a venersì dalle 7 alle 14 (martedì e venerdì dalle 7 alle 19)

Mercato Rionale Nomentano

E' lo storico mercato coperto di piazza Alessandria, che trova la sua sede in un palazzo del 1926, costruito da Augusto D'Arcangeli. Una struttura solida, in muratura con una porta in ferro battuto, elegante, imponente e arricchita dalla lupa di Romolo e Remo, simbolo di Roma. Un mercato ortofrutticolo e alimentare che vale la pena visitare, per i prodotti e per la sua bellezza.

Mercato Rionale Prati

Anche chiamato Mercato dell'Unità, ha una delle sue due entrate proprio su via Cola di Rienzo ed è tappa fissa di tutte le signore, prima o dopo aver fatto shopping. Anche in questo caso la scelta è ampia, la qualità ottima. Ci sono banchi di frutta, verdura, pesce, pane, carne e tanto altro, per soddisfare tutte le esigenze. La struttura realizzata alla fine degli anni '20 in stile neoclassico, rende questo mercato elegante.

Mercato Rionale Prati, piazza dell'Unità 53/via Cola di Rienzo, da lunedì a sabato dalle 6,30 alle 19,30

Di seguito l'elenco di tanti altri mercati alimentari di Roma:

Mercato del Tufello

Mercato Trevi

Mercato Ecosolpop

Mercato San Lorenzo (Tiburtino I)

Mercato Laurentino

Mercato Nuovo Cinecittà

Mercato Appio I

Mercato Salario

Mercato San Cosimato

Mercato Ostiense

Mercato di San Saba

Mercato Navigatori

Mercato di Tor Pignattara

Mercato Savoia

Mercato Viminale

Mercato di Valmelaina

Mercato del Villaggio Olimpico

Mercato Tuscolano III

Mercato di Ponte Milvio

Mercato Latino

Mercato Pinciano

Mercato Parioli

Mercato Metronio

Mercato Gianicolense

Mercato Garbatella

Farmers Market di via Passino

Mercato Condottieri / Labicano

Mercato Casilino 23

Mercato Italia

Campagna Amica di Circo Massimo

Mercato Flaminio I

Biomercato in Certosa

Mercato Tuscolano I

B iomercato alla Città dell'Altra Economia

iomercato alla Città dell'Altra Economia Mercato Macao

Mercato Flaminio II

Mercato Trieste

Mercato Campo Marzio

Mercato Casilino (o del Pigneto)

Mercato Celio