Melograno, proprietà nutrizionali e benefici del frutto autunnale

Proprio come la zucca e le castagne, anche il melograno è tipico della stagione autunnale. Questo frutto, secondo la classificazione APG, appartiene alla famiglia delle piante Lythraceae. Appare con la sua scorza di colore rosso vivo che, una volta aperta, mostra i suoi frutti: piccoli chicci rossi succosi e ricchi di benefici.

I benefici del melograno

Oltre ad essere tipicamente un frutto porta fortuna, il melograno è ricco di proprietà benefiche per l'organismo. Viene suggerito per combattere l'influenza, ha azione antiossidante, è ricco di vitamina C, aiuta a prevenire i tumori ed è consigliato per combattere i disturbi legati alla menopausa. Grande alleato anche di cuore, intestino, sangue e cartilagini, il melograno è un frutto che andrebbe assunto regolarmente, da solo e non solo.

Calorie e proprietà

Il melograno contiene circa 70 kcal ogni 100 g. Come già accennato, è ricco di vitamina C e di numerosi fenoli, tra cui acido gallico, granatina, punicacorteina, punicafolina, punicalina, delfinidina ed altri ellagitannini particolarmente attivi contro i radicali liberi. Il melograno contiene, in abbondanti qualità, anche l'acido punico che previene il cancro al seno.

Oltre alla vitamina C, il melograno è ricco anche di vitamina K, B, A ed E. Di seguito l'elenco di tutte le proprietà del melograno:

antiossidante;

antitumorale;

anticoagulante;

antidiarroico;

astringente;

gastroprotettivo;

idratante;

antimicrobico;

antimicotico;

antibatterico;

vermifugo;

vasoprotettore.

Come assumere il melograno

Il melograno può essere assunto da solo per uno spuntino o alla fine di un pasto; con lo specifico estrattore può essere realizzato il suo succo, dolce, buono e ricco di proprietà. Ma il melograno è buono anche per condire insalate e riso e dare loro quel tocco vitaminico in più.