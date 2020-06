6 insalate estive facili da preparare a casa

Con l'estate e l'arrivo del caldo, passa la voglia di assumere cibi pesanti e caldi ed è comune il desiderio di mangiare sano, leggero, fresco, ma senza rinunciare al gusto. Si può sostituire il pasto con della frutta qualche volta, si può optare per un gelato come sostitutivo del pranzo o, in alternativa, non sono da valutare le insalate ricche.

Nel periodo estivo ci si può davvero sbizzarrire. Tante sono le insalate leggere, sfiziose ma allo stesso tempo nutrienti da poter preparare. A base di ortaggi, frutta, formaggi, legumi, le alternative sono tante e tutte molto buone.

Vi suggeriamo 6 insalate estive da poter preparare a casa:

Insalata di ceci

Preparare l'insalata di ceci è un gioco da ragazzi. Prendete 200 g di ceci già cotti, metteteli in una ciotola, aggiungete circa 80 grammi di carote tagliate alla julienne o a rondelle, aggiungete dei pomodorini e dei cetrioli a fettine, a piacimento aggiungere anche della rucola. Condire con sale, olio e aceto balsamico.

Insalata di melone e primosale

Alternativa creativa e fresca è l'insalata a base di melone e primosale. Tagliate un melone a cubetti e ponetelo in una ciotola capiente, fate lo stesso con il formaggio primosale (circa 100 grammi). Potete sostituire il primo sale anche con della feta se vi piace un sapore più deciso. Aggiungete la rucola lavata e asciugata e il prosciutto o lo speck a striscioline. Condite con olio e sale. Se vi piace potete aggiungere un po' di erba cipollina tritata.

Insalata greca

Grande classico che piace sempre è l'insalata greca. Tagliate 150-200 grammi di lattuga e mettetela in una ciotola. Aggiungete 200 grammi di feta, circa 10 olive greche, tagliata a fettine una cipolla rossa (se non amate la cipolla potete anche non metterla, rivisitando leggermente la tradizionale ricetta), aggiungete 2 cetrioli a fettine, due pomodori tondi a fette, origano e olio per condire e amalgamate tutti gli ingredienti. Se lo gradite, aggiungete un po' di aceto.

Insalata di patate

Bollite le patate e lasciatele raffreddare. Tagliatele a dadini e aggiungete un vasetto di yogurt bianco, erba cipollina, maionese a proprio gusto. Mescolare con olio e sale e aggiungere qualche foglia di basilico fresco.

Insalata con avocado

Se amate l'avocado, ecco un'insalata semplice da realizzare, nutriente, gustosa e molto estiva da realizzare con il frutto tropicale. Prendete della lattuga (150 grammi circa), lavatela e tagliatela, aggiungete del petto di pollo grigliato e tagliato a striscioline, della polpa di avocado tagliato a cubetti, un po' di yogurt bianco e spremete del lime. Se volete inserire anche carboidrati nella vostra insalata, completatela con dei cubetti di pane.

Insalata di fagiolini

I fagiolini sono tra gli ortaggi più amati nel periodo estivo. Se teneri e non troppo grandi, sono gustosi anche con un filo d'olio e basta. Inserirli in una sfiziosa insalata, però, è un'ottima idea. Lessateli e poneteli in una ciotola, aggiungete delle noci sgusciate, della feta a cubetti, aggiungete un filo d'olio e mischiate. L'insalata estiva sarà pronta da gustare.