Come conservare i cibi più a lungo, per ritardare la prossima spesa

In questo periodo più che mai, imparare come conservare più a lungo i cibi può tornare comodo. Le interminabili file fuori dai supermercati, il doversi munire di mascherina, guanti, rispettando sempre il metro di distanza dalle altre persone non è sicuramente il modo più agevole per fare la spesa. Non solo: quando si esce con tale intenzione, in questi giorni di emergenza Coronavirus, si tende a fare una grande scorta per ritardare quanto più possibile il prossimo carico di alimenti e bevande. Ma il rischio più grande è che, soprattutto alcuni cibi, finiscano per rovinarsi.

Il vero segreto per far passare molti giorni tra una spesa e l'altra - oltre ovviamente ad acquistare cibi a lunga scadenza - è conservare correttamente gli alimenti in casa, in frigorifero o nella dispensa. Ecco alcuni suggerimenti per farlo in modo corretto:

Come disporre gli alimenti nel frigo

Iniziamo dal frigorifero e dalla corretta disposizione di cibi e bevande nei vari scomparti. Non tutti sanno, infatti, che i prodotti alimentari non andrebbero disposti a caso nel frigo, poiché i vari ripiani non sono tutti uguali. Solitamente la zona più fredda dei frigoriferi è la più bassa, quella al di sopra dei cassetti per la verdura. Qui sono da posizionare carne, pesce e tutti quegli alimenti che richiedono una temperatura molto bassa per una corretta conservazione.

Saliamo al secondo ripiano, che avrà una temperatura leggermente più bassa: qui possiamo disporre latticini (latte, formaggini, formaggi freschi, mozzarella, yogurt), nel ripiano più in alto possiamo mettere cibi già cotti e cibi non particolarmente delicati, ad esempio formaggi stagionati, succhi di frutta, pasta fresca.

Gli scomparti laterali sono indicati per le uova, il burro e le bevande alcoliche e analcoliche. Può essere una buona idea quella di posizionare davanti gli alimenti che scadono prima, in modo da non dimenticarli.

Consigli per conservare correttamente i cibi in frigo

Ci sono alcuni alimenti che vanno conservati in un determinato modo in frigo per non rovinarsi e per evitare che sapore e proprietà ne siano alterati. Alcuni, invece, che comunemente vengono messi al fresco, andrebbero tenuti fuori.

I pomodori sono tra questi. In tanti usano riporli nei cesti del frigorifero dedicati alla frutta e alla verdura, in realtà - a meno che non siano particolarmente maturi - andrebbero tenuti fuori dal frigo, in un luogo ombreggiato, non umido. Stesso vale per aglio e cipolla. Le patate andrebbero tenute in un posto buio e areeggiato: vengono vendute delle apposite cassette per la conservazione o, in alternativa, possono essere messe in una busta di carta con alcuni fori.

Sì agli agrumi nel frigo. Almeno i limoni, se conservati al fresco e ben chiusi, possono durare anche un mese di più. La verdura, invece, una volta acquistata dal fruttivendolo o al supermercato, va tolta dalle confezioni e dalle buste e riposta negli scomparti appositi. Forse non tutti sanno che, le erbe aromatiche, come basilico, salvia, prezzemolo, si conservano più a lungo se messe in frigo, all'interno di un vasetto, con un po' di acqua sul fondo.

Cosa fare con i cibi avanzati

Comodo aprire una scatoletta di mais e, se ne resta un po', riporla così nel frigo. Oppure mettere nello scomparto più alto direttamente la pentola con all'interno della pasta, della carne, della verdura avanzata. Ma non fatelo mai. I cibi avanzati, cotti o crudi che siano, vanno sempre riposti in frigo all'interno di recipienti chiusi e adatti alla conservazione. Ci vorrà qualche secondo in più, ma non rischierete di buttare tutto o di mangiare qualcosa che potrebbe farvi male.

Come conservare più a lungo la frutta

Tenete la frutta in un luogo ombreggiato e asciutto se non volete che si rovini. Nel caso delle banane, che continuano a maturare anche una volta staccate dala pianta, ecco un piccolo trucco: avvolgete il picciolo del frutto con un po' di pellicola, in questo modo l'etilene non si diffonderà per tutta la banana e non la farà maturare in fretta. Un altro frutto molto delicato e che rischia di guastarsi in fretta è la fragola. Una soluzione per migliorarne la conservazione può essere quella di preparare un liquido a base di acqua e aceto, immergerci ogni tanto le fragole, girare un po', poi eliminare il liquido e riporre i frutti.

Come conservare gli alimenti in dispensa

In dispensa andranno, ovviamente, tutti quegli alimenti che non richiedono la conservazione in frigo: scatolame, olio, passata di pomodoro, biscotti, pane in cassetta, farina, eccetera. Di questi alimenti potrete fare anche una grande scorta, ma ricordate di posizionare a vista sempre i cibi che scadono prima.