Bere acqua e limone ogni mattina fa bene: vero o falso?

Forse influenzati da quell'amica che già lo fa da tempo o da quel servizio che abbiamo visto in tv, sempre più persone hanno l'abitudine di bere acqua e limone al mattino, meglio se caldi, prima di fare colazione. Secondo alcune correnti di pensiero, infatti, assumere la bevanda calda prima di mangiare, avrebbe numerosi benefici per l'organismo: lo depurerebbe dalle tossine e dalla scorie in eccesso, attiverebbe il metabolismo e, per di più, avrebbe anche azione drenante.

Insomma, un tocca sana per il fisico. Ma se vi dicessimo che si tratta solo di un falso mito?

Bere acqua e limone prima di fare colazione: giusto o sbagliato?

Assumere acqua e limone caldi, al mattino, infatti, porta con sé una serie di controindicazioni di cui vogliamo parlarvi oggi. Per prima cosa la bevanda potrebbe irritare lo stomaco. Perché? Perché l’acido citrico nei pazienti affetti da gastrite può danneggiare la mucosa gastrica poiché ne aumenta l’acidità (abbassando, quindi, il pH) e a lungo andare potrebbe avere effetti negativi sulla mucosa anche in individui sani.

Non è tutto: in molti sostengono che assumere acqua e limone caldi al mattino, abbia proprietà alcalinizzanti preziose, aiuterebbe a regolarizzarne le funzionalità, porterebbe benefici alla pelle e, persino, al sistema immunitario rafforzandolo. Tutto falso: anche se l’acido citrico avesse potere alcalinizzante, infatti, l'organismo manterrebbe il PH ematico (quello del sangue) sul valore di 7,4. Le tanto decantate proprietà alcalinizzanti del limone, come di tantissimi altri alimenti e ritrovati, sono completamente infondate.

Inoltre, l’assunzione prolungata di acqua e limone potrebbe provocare danni al cavo orale a causa dell’azione erosiva dell’acido citrico a carico dello smalto dei denti.

Ricapitolando, insomma, bere acqua e limone caldi a digiuno: