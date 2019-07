Più di ogni altro è il frutto protagonista dell'estate e nelle calde giornate estive non c'è nulla di più piacevole di mangiarne una fresca e rossa fetta. Stiamo ovviamente parlando del cocomero (o anguria).

Costa poco, non è calorico, è dissetante, buono e - a quanto pare - è anche un toccasana per la salute e la bellezza. Oggi vi portiamo alla scoperta di tutti i benefici del cocomero.

Disseta e idrata

Il cocomero è ricco di acqua, ha una bassa percentuale di calorie, tanti zuccheri e sali minerali. E' consigliato per combattere in modo sano l'afa estiva.

Riduce la stanchezza

L'anguria è ricca di vitamina del gruppo B, dona al corpo il giusto apporto di potassio e magnesio. Restituisce all'organismo l'energia di cui ha bisogno e, secondo recenti studi, sarebbe un toccasana anche per prevenire malattie cardiache e per ridurre l'accumulo di grassi nelle arterie.

Anti-cellulite naturale

Composta per oltre il 92 per cento di acqua e per il resto da zuccheri, l'anguria contrasta la formazione di cellulite e ridenzione idrica, inoltre rende più belle le gambe eliminando la sensazione di gonfiore e pesantezza. Grazie al licopene, al betacarotene e alla vitamina A è un'ottima merenda drenante.

Effetto diuretico

L'anguria ha un effetto diuretico, aiuta a depurare l'organismo e dona una sensazione di sazietà. Ottimo anche in una dieta.