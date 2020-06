Tutti i benefici dell'avocado e come usarlo

L'avocado è un frutto esotico molto amato. Ne esistono diverse qualità che si distinguono per dimensione, forma, colore, texture della buccia e gusto.

La tipologia più conosciuta e apprezzata è la "Hass". Questo avocado è spesso utilizzato per insalate o mangiato sul pane. Si tratta di un frutto dall'altissimo profilo nutrizionale: 100 grammi di avocado sviluppano circa 160 calorie.

Benefici e proprietà dell'avocado

L'assunzione di avocado apporta tanti benefici all'organismo, come la riduzione del rischio cardiovascolare, l’aumento del senso di sazietà con conseguente perdita di peso e l’aumento della fertilità. L'avocado ha, inoltre, proprietà aromatiche, digestive e aiuta a contrastare la dissenteria, essendo un ottimo astringente.

Fonte di calcio e potassio, l'avocado è ricco di fibre e grassi monoinsaturi, utili a contrastare il diabete. Ricco di vitamine: A, B1, B2, D, E, K, H, PP. Il suo consumo è particolarmente indicato per i bambini e per chi segue una dieta vegetariana.

Avocado, come usarlo in cucina

Quando si acquista l'avocado in frutteria, bisogna sbucciarlo e togliere il nocciolo perché queste due parti non sono commestibili, mentre buona e nutriente è la polpa. In cucina, anche in Italia, l'avocado è molto amato per la realizzazione del guacamole (salsa a base di avocado). Apprezzato anche per arricchire e rendere più nutrienti le macedonia o per dare un gusto esotico a insalata di mare, di gamberetti, di pollo.

Di gran tendenza sono gli avocado toast o gli avocado sanwich, freschi, estivi e molto sfiziosi. Ottimo l'abbinamento con il salmone affumicato e l'uovo.

Olio di avocado

Meno conosciuto è l'olio di avocado, anche questo per uso alimentare. Un olio dal profilo chimico molto simile a quello dell'olio di oliva, da usare come condimento o come olio di frittura.

Come capire se l'avocado è maturo

L'avocado va acquistato quando è maturo. Per verificare che lo sia, premere leggermente sulla buccia, se risulta leggermente morbida (non troppo, mi raccomando), l'avocado è buono per essere mangiato. Se, invece, l'avocado è ancora acerbo e se ne vuole accelerare la maturazione, chiuderlo in un sacchetto di carta e tenerlo a temperatura ambiente fino al raggiungimento della giusta consistenza. Per rallentare il processo di maturazione, invece, lo si può conservare in frigorifero.