Coronavirus, tutta Italia zona rossa: si resta tutti a casa. Scuole chiuse fino al 3 aprile anche a Roma

Tutta Italia come le zone rosse del nord Italia per contenere la diffusione del Coronavirus. Il premier Giuseppe Conte ha annunciato in conferenza stampa l'estensione delle misure previste nel decreto governativo dell'8 marzo a tutto il territorio nazionale. Troppo alto il rischio contagio per continuare solo a lanciare appelli come quello, solo ultimo in ordine di tempo, della sindaca Raggi (vedi post a fondo pagina). La misura che diventa ora legge, in sintesi, è quella di restare a casa. E il nome del nuovo decreto è proprio "Io resto a casa".

Spostamenti vietati

Spiega Conte: "Non ci sarà più una zona rossa, ma ci sarà l’Italia zona protetta. Saranno vietati su tutto il territorio della penisola gli spostamenti consentiti solo per comprovate ragioni di lavoro, per casi di necessità o motivi di salute. Aggiungiamo in questo provvedimento anche un divieto di assembramenti all’aperto o in locali aperti al pubblico. Non ce lo possiamo più permettere. Sono costretto ad intervenire in modo più deciso per difendere le persone più in difficoltà. Ognuno deve fare la propria parte”.

Per spostarsi sarà necessaria un'autocertificazione ( qui il fac simile del modulo da compilare e portare con sé) senza della quale, se colti a muoversi senza ragione dalla propria città di residenza o domicilio, si rischierà l'arresto. La veridicità dell'autocertificazione potrà essere controllata dalle autorità in qualsiasi momento e, se falsa, andrà a costituire un secondo reato, oltre a quello della mancata permanenza nel proprio luogo di residenza.

Locali chiusi alle 18

Da domani mattina, 10 marzo, quindi anche in provincia di Roma non ci sarà possibilità di muoversi e ci sarà la chiusura alle ore 18 per tutti i locali, compresi bar e ristoranti che, fino ad oggi, potevano restare aperti mantenendo il metro di distanza tra le persone.

Negozi e centri commerciali

Le medie e grandi strutture di vendita dovranno rimanere chiuse nei giorni prefestivi e festivi, compresi i negozi presenti nei centri commerciali e i mercati, mentre nei giorni feriali tutti i negozi possono rimanere aperti solo a condizione che si rispetti la distanza di sicurezza tra un cliente e l'altro. La violazione di queste regole comporta come sanzione la sospensione dell'attività

Scuole chiuse fino al 3 aprile a Roma

Vietati inoltre gli assembramenti: niente più scene di movida sconsiderata alla luce del pericolo diffusione del virus. Ancora: anche a Roma e nel resto del Lazio scuole, di ogni ordine e grado, e università chiuse fino al 3 aprile 2020.

Le parole del Premier Giuseppe Conte

"Sono consapevole della gravità di queste decisioni - ha detto Conte in sala stampa - ma sono costretto a intervenire in modo ben preciso per tutelare le persone più fragili e vulnerabili. Non possiamo permetterci di abbassare la guardia, è il momento della responsabilità e voi tutti cittadini con me avete la stessa responsabilità. La decisione giusta oggi è di restare a casa, il futuro dell’Italia è nelle nostre mani e queste mani devono essere responsabili".



I provvedimenti già in essere

Restrizioni necessarie alla luce dei dati che vedono il virus propagarsi rapidamente. Restrizioni che si aggiungono ai provvedimenti dei giorni scorsi, del Governo e della Regione Lazio, che di fatto avevano già chiuso gran parte delle attività da svolgere fuori dagli orari lavorativi: dai musei, al cinema, dagli eventi fino alle attività sportive nelle palestre, era già tutto vietato. Vietate anche le messe e le cerimonie, come funerali, battesimi, comunioni e matrimoni.

Si potrà, in sostanza, solo andare a lavorare anche se, si legge nel decreto "si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie".

Campionato sospeso

Sospeso infine il campionato di serie A. Da capire, in tal senso, cosa accadrà adesso, ovvero se si tratta di una sospensione momentanea, se lo Scudetto verrà assegnato alla Juventus o se il titolo resterà vacante. Al momento, con la classifica attuale, la Lazio chiuderebbe seconda, a un punto dai bianconeri e qualificata quindi in Champions League dalla quale resterebbe fuori la Roma ad oggi quinta dietro l'Atalanta.



Di seguito tutti i punti del decreto della presidenza del consiglio dei ministri dello scorso 8 marzo che diventano validi per tutta Italia