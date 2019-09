A Roma dopo viaggio della speranza: Zahid salvato dalla strada torna in Pakistan con l'aiuto dei romani

Il 6 novembre farà 26 anni e potrà festeggiarli, finalmente, a casa. Zahid è rientrato in Pakistan con un volo da Milano il 23 agosto. È (anzi, era) il senza tetto che la scorsa primavera ha smosso il quartiere Esquilino con sette comitati rionali, forti di centinaia di firme raccolte nella zona, che hanno diffuso per il suo caso una lettera appello. Una prima mano tesa verso quel corpo gracile, scosso da continui spasmi su un marciapiede di piazza Vittorio, che a stento ricordava il suo nome.

La storia è a lieto fine, e il suo nome è Zahid. Ora tutti lo sanno. In quattro mesi, con l'aiuto di medici, specialisti, connazionali, dipendenti pubblici, pezzo dopo pezzo, c'è chi, caparbio e appassionato, gli ha restituito un'identità. Dopo l'appello del quartiere lo ha preso in carico la Sala Operativa Sociale del Comune di Roma insieme al Nae, Nucleo assistenza emarginati dell'Arma dei Carabinieri. Ricoverato una settimana sotto choc al dipartimento Salute mentale dell'ospedale Santo Spirito, ha trovato un tetto dalle suore missionarie della Carità al Celio, ma ci sono voluti giorni prima che tornasse a parlare. Quando lo ha fatto, grazie all'aiuto di mediatori culturali, si è scoperta la provenienza, il Pakistan, e i cittadini hanno contattato ambasciata e consolato.

"Sono stati molto disponibili, siamo riusciti a metterlo in contatto con la famiglia" racconta Gennaro Berger, membro di Esquilino Vivo, tra i comitati dell'appello di maggio. E proprio dalla famiglia è arrivato un primo piccolo sostegno economico che ha permesso a Zahid di acquistare un telefonino. Per parlare con mamma e papà o per distrarsi con un po' di musica, come ha fatto per tutta l'estate. Parlando e raccontandosi, dettaglio dopo dettaglio, finché non ha tirato il suo più grande desiderio: tornare a casa.

"Abbiamo cercato una formula, non è stato semplice" spiega ancora Berger. Vani i primi tentativi tramite l'Oim (l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni) o con forme di rimpatrio assistito gestite dallo Stato. Il rientro in Pakistan di Zahid è stato pagato dalla sua ambasciata, che ha messo i soldi per il biglietto aereo. E dai cittadini dei comitati che hanno pagato il treno per Milano. Cosa faceva in Italia?

Secondo quanto ricostruito da chi ne ha seguito per mesi il percorso, è fuggito dal Paese un anno fa con un gruppo di connazionali amici, sbarcato in Grecia, e poi, solo, in Calabria. Dove è rimasto per mesi, nei dintorni di Catanzaro. "Abbiamo capito che ha subito vessazioni e violenze legate al mondo della droga" racconta chi ne ha seguito il percorso per mesi, ma preferisce oggi non entrare nei dettagli, per non violarne l'intimità. L'importante, stavolta, è solo il finale. "Vogliamo ringraziare tutti quelli che hanno dato una mano, dalla sala operativa sociale alle sorelle del Celio" sottolineano i comitati. Ricordando però che una bella storia non basta. "Per uno Zahid che torna a casa ce ne sono tanti che restano sul marciapiede". Perché il problema dei senza tetto, nella Capitale, è reale e sottostimato. "Ci sono persone preparate nella macchina dell'accoglienza, però non sono abbastanza".