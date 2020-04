Montemario, voragine in via Angelo Fava: la strada chiusa al traffico

Non ci sono soltanto le strade di Palmarola, nel Municipio XIV, a sprofondare. Un cedimento del manto stradale è infatti stato registrato, il 25 aprile, anche in via Angelo Fava.

Vietato il transito

Le limitazioni imposte per contenere il contagio del nuovo Coronavirus rendono le conseguenze della voragine meno impattanti sul traffico veicolare. La strada, che non rappresenta un’arteria di grande scorrimento, è stata interdetta al transito.

In attesa dei lavori

Via Angelo Fava, in attesa dei lavori della ditta incaricata, resta al momento chiusa al traffico. Il XIV Gruppo Montemario di Polizia Locale, intervenuto sul posto, ha provveduto a mettere in sicurezza la strada.