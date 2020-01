Virus Cina, sbarcati a Roma 202 passeggeri da Wuhan. Attivato canale sanitario, nessun caso sospetto

Un canale sanitario ad hoc ha accolto questa mattina all'alba a Fiumicino i 202 passeggeri arrivati da Wuhan, Cina, città focolaio del Coronavirus cinese che ha provocato sei morti, scatenando psicosi in tutto il mondo. I passeggeri, tra i quali anche alcuni italiani, arrivati questa mattina alle 4.50 (un'ora prima del previsto) all'aeroporto di Fiumicino hanno passato con esiti positivi le procedure di controllo attivate dal ministero della Salute e che Adr ha recepito.

Per gestire l'emergenza sanitaria, che ha portato alla decisione di isolare la città cinese sospendendo aerei e treni, lo scalo Leonardo da Vinci si è infatti dotato di un canale sanitario, una struttura decentrata rispetto ai Terminal realizzata da Adr e attiva dal 2015. Il canale sanitario dispone dei piu' avanzati sistemi di biocontenimento e questa mattina è entrato in funzione per scongiurare qualsiasi ingresso in Italia di casi sospetti di Coronavirus.

202 passeggeri nel canale sanitario

Al loro arrivo, i passeggeri sono stati trasportati con mezzi interpista direttamente presso il canale sanitario, dotato di telecamere termiche per la rilevazione della temperatura corporea. Le immagini sono state visionate da personale medico, pronto a intervenire in casi di rilevamento di temperatura anomala, che non si e' verificata per alcun passeggero arrivato da WUHAN. Successivamente, i 202 passeggeri sono stati trasportati al Terminal per proseguire i normali controlli di immigration e ritiro bagaglio.

"Il canale sanitario ha funzionato"

"Il canale sanitario ha funzionato bene e le procedure concordate con il Ministero della Salute, che ha la competenza e la responsabilità sulla gestione di questo tipo di situazioni, sono state seguite fedelmente. Tutto si è svolto in modo regolare, terminando le operazioni poco dopo le 6. Le procedure sono state svolte con attenzione da tutto il personale aeroportuale, in particolar modo dal personale medico e da quello che ha assistito il volo da Wuhan", ha commentato Ivan Bassato, direttore operativo di Adr.