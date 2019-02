A Sanremo 2019 è subito gaffe, Virginia Raffaele: "Salutiamo i Casamonica"

I Casamonica sbarcano al Festival di Sanremo. A portare il potente clan della criminalità romana sul palco dell'Ariston è Virginia Raffaele, con la complicità di Claudio Bisio. Lo scrive Today.it.

Gaffe di Virginia Raffaele: "Salutiamo i Casamonica"

Tutta colpa della vistosa e sgargiante giacca indossata dal conduttore, finita subito nel mirino dei social: "In un tweet mi chiedono se la mia costumista lavora con i Casamonica" - ha scherzato Bisio.

"Salutiamo i Casamonica" - ha replicato ridendo Virginia Raffaele che poi si è immediatamente scusata per l'infelice uscita.

Una gaffe che non è passata inosservata, scatenando centinaia di commenti sui social dove l'affaire Casamonica a Sanremo è già trend topic tra utenti infuriati e chi commenta in modo "clemente".

Casamonica a Sanremo: i commenti dei social

"Che i #Casamonica possano diventare sul palco dell'Ariston oggetto di battuta come i #Cesaroni o i #Rossi è una leggerezza assai grave. Son convinto che tornando indietro la conduttrice di #Sanremo non ripeterebbe l'errore. La #Mafia non va normalizzata. La #Mafia va asfaltata!" - il commento del Senatore del M5s, Nicola Morra.

"Io avrei salutato il marmista, il militare, la barista, la testimone e le centinaia di vittime, massacrati di botte e violenza dai Casamonica, il più potente clan del Lazio" - ha scritto il giornalista Nello Trocchia, autore di un libro che narra proprio il "viaggio nel mondo parallelo del clan che ha conquistato Roma".

#Sanremo2019 @VirgiRaffaele la gaffe sui Casamonica più che gaffe è stata una battuta di cattivissimo gusto te la potevi risparmiare — Albachiara (@Albachi08649841) February 6, 2019

La bellezza delle gaffes che fanno ridere più delle gag preparate



Salutiamo i Casamonica #Sanremo2019 — doranna discianni (@DorannaD) February 5, 2019

Coi saluti ai Casamonica dite che lo share sarà impennato? #Sanremo2019 — Cayami 🎧 🎙️ (@cayamiofficial) February 6, 2019