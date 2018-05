Premio Roma 2018, i vincitori del contest su Instagram per la rosa più bella

500 scatti per 5 vincitori. Sono stati premiati ieri i partecipanti del contest lanciato su Instagram 'Petali di rosa' in occasione del Premio Roma 2018. Le immagini sono state giudicate da una commissione che ha scelto le migliori cinque, anche in base al numero dei “mi piace” ottenuti.

Gli autori sono stati premiati ciascuno con l’invito per due persone alla serata di premiazione del concorso Premio Roma, con l’esposizione della propria fotografia durante la serata e con la pubblicazione della foto sui canali social di Roma Capitale.

Alla chiusura del concorso erano 500 gli scatti che hanno partecipato. Le immagini hanno continuato ad arrivare anche dopo il termine fissato per partecipare al premio, superando quota mille.

