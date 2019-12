Con una giocata da due Euro ne vince 500mila per una nuova casa

Con soli due euro ha vinto una nuova casa da ben 500 mila euro. Questo quanto successo a Colleferro mercoledì sera verso le 20 e 30 ad un uomo della zona mentre si trovava nel Bar Marini. Storico esercizio commerciale del posto che si trova su via Casilina 32 proprio di fronte al centro commerciale Ipercoop. Lo scrive Daniele Flavi su FrosinoneToday.

Le parole della titolare Paola Canali

“La nostra attività si trova sulla Casilina, sulla strada principale vicino la stazione dei Treni. Essendo una via di passaggio la nostra clientela è spesso variabile. Non ho idea su chi sia il vincitore, ma penso sia una persona della zona”. Così dichiara ad Agimeg la titolare del punto vendita Sisal “Caffè Marini” Paola Canali. Qui un fortunato giocatore ha centrato un “5” al VinciCasa con estrazione dei 50 numeri alle 20 e 30, con schedina Tastiera, che gli consentirà di aggiudicarsi 500mila euro divisi in 200mila euro corrisposti subito in denaro, da utilizzare come preferisce, senza vincoli, e 300mila euro da dedicare all’acquisto di uno o più immobili sul territorio italiano.

La precedente vincita da trecento mila euro

“Questa è la vincita più alta mai registrata da noi” – afferma la titolare riferendosi a vincite precedenti realizzate nell’attività romana. Di fatto la Dea Bendata torna a baciare il sud della provincia romana ed ancora una volta la cittadina di Colleferro cosi come avvenuto lo scorso anno ad aprile in una ricevitoria del centro.