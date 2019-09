Roma Città Eterna anche per la moda degli anni ‘80

Ad un mese dall’evento avvenuto nella Capitale il 5 agosto 2019, Art Academy Accademia Truccatori e Acconciatori dello Spettacolo di Silvya Benenchio con sede a Novara, ha organizzato un ritorno alla moda del passato, dove un tripudio di colori ha caratterizzato l’evento " I meravigliosi anni '80 ". La fantasia di colori ha preso vita e ha visto come protagonisti gli allievi dell’accademia, guidatati dall’esperta docente novarese. L’aspetto iconico rappresentato dalla moda dell’ottavo decennio del novecento e dai personaggi che l’hanno rappresentata, sono stati le fonti d’ispirazione per la realizzazione di questo progetto. Le quattro splendide modelle, tutte rigorosamente bellezze Romane Alessia, Ylenia, Giada e Aurora, sono state le muse dell’evento avvenuto nella a Villa Borghese a al Pincio; luoghi bellissimi di Roma che per l'occasione sono diventati la passerella dove le modelle hanno sfilato

La moda degli anni ‘80

Il Make up di quegli anni ha caratterizzato un intero decennio, erano gli anni del look esagerato, il trucco coloratissimo i capelli molto voluminosi accessori molto vistosi, gli anni del femminismo e della libertà artistica, del Rock. Gli allievi hanno lavorato considerando gli aspetti principali che hanno caratterizzato la moda di quegli anni

Opportunità per confrontarsi

Le make up Artist dell' Accademia di Novara Ilaria e Angelica hanno collaborato con i Make up Artist di Roma Michelle e Leonardo, lavorando fianco a fianco e realizzando dei Look bellissimi molto apprezzati anche dalle persone presenti nella villa quel giorno, Queste collaborazioni sono molto importanti per insegnare ai nostri giovani a confrontarsi con altri colleghi e mettersi in gioco anche in ambienti diversi dal proprio

La passione coltiva l’esperienza

Fotografo ufficiale il bravissimo Alessandro S. di Novara. Silvya Benenchio make up Artist titolare di Art Academy Accademia Truccatori e Acconciatori di Novara con 30ennale esperienza nel settore Spettacolo Moda Tv e insegnamento è molto attenta sia nel sociale che nell'ambito cultura/moda/spettacolo è conosciuta per le tante manifestazioni che organizza per dare spazio ai giovani talenti che vogliono inserirsi nel mondo del make up e dell'acconciatura