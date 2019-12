Festa dell'Immacolata: i vigili del fuoco omaggiano la Madonna di piazza di Spagna

Festa dell'Immacolata a Roma. I vigili del fuoco del Comando della Capitale, come da tradizione, hanno festeggiato l'8 dicembre, giorno dedicato all'Immacolata Concezione, offrendo i consueti omaggi floreali donati dal Comando e dai fedeli, alla statua della Madonna, posizionata sulla colonna dell’Immacolata in Piazza Mignanelli.

La ricorrenza nacque con Papa Pio IX, quando il Pontefice proclamò il dogma dell'Immacolata e circa 200 vigili del fuoco, all'epoca pontifici, realizzarono il monumento votivo.

Presente per l'occasione, il Direttore dell’emergenza Parisi, il Dirigente Vicario di Roma Pannuti, il Direttore Regionale De Angelis e i rappresentanti delle Istituzioni ecclesiastiche e cittadine.

Papa Francesco a piazza di Spagna

Come avviene dal 1953, poi, anche quest'anno parteciperà all'omaggio dell'Urbe il Pontefice il cui arrivo a piazza di Spagna é previsto per le ore 16. Papa Francesco, pregherà davanti al monumento dedicato alla Vergine Maria e lascerà dei fiori alla sua base.

Fanfara della polizia in piazza Mignanelli

Alle 11:00 esibizione della Fanfara della Polizia di Stato sulle note dell'Ave Maria di Gounod in omaggio alla Vergine Maria. A seguire piccolo corteo da via del Babuino sino a Piazza del Popolo per un breve intrattenimento musicale. Alle 12:00 la Santa Messa presso la Basilica di Santa Maria in Montesanto, nota anche come "chiesa degli artisti".

La Fanfara, istituita come complesso musicale appiedato, ha sede a Roma e partecipa a numerose manifestazioni di rilievo nazionale, intervenendo anche durante importanti eventi sportivi ed in iniziative benefiche per diffondere i valori della legalità attraverso la musica. Attualmente è composta da circa cinquanta musicisti ed è diretta dal Maestro Secondino De Palma.

Omaggio floreale delle Acli di Roma

Il tradizionale omaggio floreale delle Acli di Roma nelle celebrzioni per l'Immacolata a piazza di Spagna sarà accompagnato da frutta e verdura per simboleggiare le oltre 35 tonnellate di eccedenze alimentari recuperate grazie alla collaborazione con il Centro agroalimentare di Roma (Car) e redistribuite alle realtà solidali con il progetto delle Acli di Roma 'il cibo che serve'. "Anche quest'anno - spiega Lidia Borzì, presidente delle Acli di Roma e provincia - saremo presenti per offrire il nostro omaggio alla Madonna affidandole simbolicamente i più fragili della nostra comunità, da chi ha perso tutto o non ha mai avuto niente a chi è fortemente a rischio di cadere nel baratro della povertà a causa di una quotidianità sempre più problematica. Rivolgiamo, quindi, i nostri cuori a Maria affinchè, attraverso la sua intercessione, possa esserci un futuro di speranza e luce per tutti coloro che soffrono".