VIDEO | Vietato sedersi sulla scalinata di piazza di Spagna. I turisti: "Dispiace, ma è una cosa giusta"

Vietato sedersi. Se lo fai, in pochi istanti il fischio di un agente della Polizia locale di Roma ti invita ad alzarti. Il tutto in una delle scalinate più famose del mondo. A Trinità dei Monti è in vigore il nuovo regolamento di Polizia urbano, e a farlo rispettare ci sono numerosi vigili urbani. Anche perchè ci troviamo in uno dei monumenti più visitati della Capitale, quindi non è cosa semplice far capire al turista, soprattutto straniero, perché non può più sedersi qui per riposarsi, scattare una fotografia o semplicemente per godere di questo luogo per qualche minuto.

Roma Today ha deciso di vedere da vicino come sta andando. Intervistando i turisti, italiani e stranieri, emerge che: “Dispiace non poter fare una cosa naturale fino a poco tempo fa, ma lo rispettiamo”.