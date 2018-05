Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Macchine che si muovo a passo d'uomo per evitare le enormi buche, rigorosamente ricoperte d'acqua, che dall'incrocio con via Achille Venturni a quello con via dell'Acqua Vergine, fa di via Collatina una delle strade più temute dagli automobilisti romani. Soprattutto per quelli del versante est della città. A nulla sono serviti i "rattoppi" effettuati nello scorso mese di marzo, quando a causa delle voragini fu limitata a 20 chilometri orari.