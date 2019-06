VIDEO | Il bagno pubblico diventa hi tech, ecco il Vespasiano 2.0: wifi gratuito e informazioni turistiche

Servizi igienici al costo di un euro, punto di informazioni turistiche, ma anche di prenotazione di diversi servizi e del trasporto pubblico. Sono i nuovi bagni pubblici voluti dal Campidoglio. Un servizio ormai assente da diversi anni a Roma, come raccontato da Roma Today in più occasioni. “Abbiamo cercato di puntare tutto sulle tecnologie, e di offrire un punto d riferimento per i turisti, cercando di garantire loro ogni tipo di esigenza durante la loro permanenza romana - spiega Tommaso Innocenzi, responsabile P Stop -, qui infatti saranno a disposizione degli operatori in grado di parlare almeno due lingue straniere, ma anche servizi e iniziative promosse da Roma Capitale”.

Saranno undici in totale, nei punti più strategici a livello turistico come piazza di Spagna, piazza Sonnino, piazza della Città Leonina, accanto al Vaticano. Già operativi con il box informazioni: via Zanardelli (a pochi passi da piazza Navona), via Carlo Felice e piazza San Giovanni. Un progetto promosso e inserito nel Piano strategico del turismo voluto dall’Assessore capitolino Carlo Cafarotti.