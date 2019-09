VIDEO | Al via i test di ingresso in Medicina, seimila gli aspiranti medici a La Sapienza di Roma

Sono 5.733 gli iscritti ai test d'ingresso in Medicina all’Università La Sapienza di Roma, quasi 200 in più rispetto allo scorso anno. A fronte di 985 posti disponibili. Martedì 3 settembre è il giorno della prova d'accesso in Medicina, in tutta Italia. Data cruciale per chi aspira a diventare medico nel prossimo futuro.

Nel primo ateneo romano ci sono volute 75 aule per permettete agli studenti di eseguire il test, con 180 vigilantes impiegati per controllare che tutto venga eseguito secondo le regole. “I numeri degli iscritti, in costante aumento, ricorda come la professione medica sia ancora tra le scelte più appetibili - dice Eugenio Gaudio, Rettore de La Sapienza - per questo quello che mi auguro è che vengano previsti gli investimenti che l’università merita, per soddisfare percorsi formativi di qualità”.

I candidati dovranno rispondere a 60 quesiti, a risposta multipla, in massimo 100 minuti. Il test è stato elaborato a livello nazionale ed uguale per tutti i 68.694 aspiranti medici d’Italia.