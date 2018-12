VIDEO | Terme di Diocleziano tra passato e futuro: al via la sperimentazione di "Roma 5G"

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Una visita inaspettata tra le stanze che un tempo caratterizzavano le Terme di Diocleziano. Realtà virtuale applicata al sito archeologico, parte del Museo Nazionale Romano, grazie alla tecnologia 5G, avviata a settembre 2017 grazie ad un protocollo siglato tra Roma Capitale, Fastweb ed Ericsson. "A distanza di soli dieci mesi lanciamo insieme ai nostri partner il primo ‘use case’ della sperimentazione - dice la sindaca di Roma, Virginia Raggi -. Grazie a questa tecnologia si possono ammirare luoghi antichi ricostruiti in un viaggio virtuale molto affascinante, a vantaggio della cultura e del turismo. Ma gli ambiti in cui vorremmo sviluppare le potenzialità del 5G sono molte, come la mobilità sostenibile".

Alla presentazione anche l’assessora Roma Facile, Flavia Marzano, e il direttore del Museo Nazionale Romano, Daniela Porro: "Questo video arricchisce ancora di più la visita delle Terme di Diocleziano - spiega - uno dei siti già antichi della città, ma anche più tecnologicamente avanzato".