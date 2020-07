VIDEO | Coronavirus, tamponi a tappeto per i bengalesi: accesso libero al distretto dell'asl di Torpignattara

Accesso libero per i cittadini originari del Bangladesh al tampone drive in allestito all’interno della Casa della Salute San Caterina della Rosa, a pochi passi da piazzale Preneste. Iniziativa nata per monitorare la situazione del contagio da Coronavirus dopo gli ultimi casi positivi registrati tra la comunità bengalese, soprattutto da chi rientra in Italia.

“Siamo d’accordo ad effettuare i tamponi, ma quello che davvero serve è allestire una struttura per permettere alle persone di stare in isolamento per 14 giorni - spiega Batchu, presidente dell’associazione culturale Dhuumcatu e portavoce della comunità bengalese -. Sono tanti i ragazzi che vivono insieme ad altri connazionali e che, vista la necessità di restare in quearantena, rischiano di non avere un posto dove vivere facendo ritorno in Italia”.