VIDEO | Metro C, viaggio nella stazione San Giovanni: utenti soddisfatti "ma servono più treni"

Prova superata. Almeno questo è quello che emerge dalle persone intervistate stamattina, mercoledì 16 maggio, a pochi giorni dall’inaugurazione della nuova, e tanto attesa, stazione san Giovanni.

Nota dolente, sempre secondo gli utenti: scarsa frequenza dei treni. Infatti per il momento resta quella di un treno ogni 12 minuti, circa. Ma dalle voci che abbiamo potuto raccogliere: “Sempre meglio dei mezzi di superficie che non sai mai quando arrivano nè quando partono”. Ed è forse normale visto che si sta parlando di un servizio nuovo, una fermata della metropolitana nuova, che prima non c’era. In orario di punta, al mattino come alla sera, i fruitori della linea C raccontano di grande afflusso, “sicuramente aumentato grazie al prolungamento della linea”, e alla possibilità di cambiare con la A: “Se ci fossero più treni sarebbe però meglio - spiega un utente - la mattina arrivano treni strapieni e facciamo quasi fatica a muoverci”.