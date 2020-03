VIDEO | Scuole chiuse per Coronavirus, la Regione Lazio stanzia tre milioni di euro per la didattica a distanza

Oltre tre milioni di auero per il progetto di "classe virtuale". Ovvero quella didattica a distanza che, vista la chiusura delle scuole, è stata più volte menzionata nelle ultime ore.

Piattaforme tecnologiche, materiale formativo a distanza e corsi di formazione digitale. Queste sono alcune delle voci di spesa illustrate dal governatore del Lazio, Nicola Zingaretti durante la conferenza stampa straordinaria sull'emergenza coronavirus: “Tutti i sindaci sono stati informati e con loro i presidi degli istiuti superiori - spiega -. Inutile ricordare che se c’è stata la sospensione dell’attività didattica è perchè si vuole evitare che le persone stiano in giro. Tutto questo non ha senso se invece ci si muove in giro per l’italia”.