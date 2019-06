VIDEO | Solidarietà, docce e pasti fatti in casa per i senza tetto di San Giovanni

C’è chi porta ai piedi delle scarpe lucide, indossa una camicia e dei pantaloni puliti. Con lo sguardo perso nella sua disperazione, ma pieno di quella dignità di cui ogni essere umano ha bisogno. Numerino alla mano, asciugamano sotto il braccio, attende il suo turno per poter usare una delle due docce che la Comunità di Sant’Egidio mette a disposizione per i senza fissa dimora della zona di San Giovanni.

Un presidio che vuole però essere anche una comunità, una famiglia. “Sono tutte persone che abbiamo imparato a conoscere nel corso del tempo, tutti i giovedì, quando andiamo a distribuire la cena per le strade del quartiere - spiega Michele Scarpulla della Comunità di Sant’Egidio di Roma da oltre 40 anni -. Parlando con loro abbiamo capito che c’era bisogno di ampliare anche con un barbiere e ad un medico, e così facciamo. Non solo per soddisfare un bisogno materiale, ma anche per non farli più sentire degli invisibili”. E nel pomeriggio di oggi, venerdì 28 giugno, i volontari non solo si prendono cura di oro come fanno ogni volta, ma si festeggia il primo compleanno della struttura mesa a disposizione dalla parrocchia: cous cous, fasta fredda, pizza e i dolci di Teresa, un’anziana di zona che non manca mai di portare torte fatte con le sue mani per i già poveri della città.

Un’iniziativa carica di solidarietà e amicizia che accoglie due volte al mese decine di persone costrette a vivere per strada.