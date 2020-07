VIDEO | Salvini in via Candoni, gli abitanti del campo rom: "Vogliono buttare per strada i bambini?"

“Ci hanno fatto tante promesse ma siamo ancora qui, che si prenda la responsabilità di buttare per strada decine di bambini”. A parlare è Mergiu, abitante della baraccopoli di via Candoni che, per un giorno, ha deciso di fare da portavoce dei suoi abitanti. Nel giorno in cui Matteo Salvini ed altri esponenti leghisti hanno deciso di far visita al confinante deposito Atac dove di recente sono stati incendiati diversi mezzi.