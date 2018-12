VIDEO | Roma lercia, dal Collatino ai Parioli cassonetti pieni e marciapiedi invasi dai rifiuti

Da via Collatina ai Parioli. Cassonetti piedi e rifiuti accumulati sui marciapiedi. La tanto temuta “emergenza post Natale” si è alla fine materializzata. Non in tutta la città però. Molti quartieri hanno avuto la fortuna di ottenere un passaggio degli operatori dell’Ama, trovando di fatto le strade pulite. Per altri non è andata invece così. Non si è salvato nemmeno il quartiere dei Parioli: via Lisbona e via Rossini stamattina avevano i cassonetti pieni con i rifiuti depositati a terra, probabilmente da giorni.

Mentre in altre zone della Capitale, i cassonettti sono stati addirittura dati alle fiamme.