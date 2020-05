VIDEO | Metro Cornelia riapre dopo cinque mesi, ma si entra e si esce solo da due scale

Annunciato solo poche ore prima da Atac, la linea A della metropolitana di Roma torna a fermarsi alla stazione Cornelia. Un importante snodo di scambio della Capitale rimasto inaccessibile per 5 mesi a causa di lavori di manutenzione. Una sorpresa, e una gioia, per i tanti utenti della zona, malgrado al momento siano disponibili solo due scale: una per l’ingresso ed uno per l’uscita come disposto dalle norme anti-covid.

“Siamo ovviamente felici di questa riapertura ma è brutto constatare che è avvenuta esattamente come noi abbiamo suggerito fin dall’inizio, ovvero parzialmente - dice il presidente del comitato di quartiere, Danilo Amelina -. Anche i lavori potevano svolgersi in questo modo, mentendo la parte nord aperta mentre si lavorava nella sud, e viceversa. Così non è stato e la chiusura di questa stazione ha procurato molti danni e disagi. Continueremo a monitorare la situazione sperando che d’ora in avanti vada tutto bene”.