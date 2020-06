VIDEO | "Esistiamo anche noi", la protesta del comparto turistico in Campidoglio

I primi a smettere di lavorare, gli ultimi a ripartire. Sono le aziende e i lavoratori del turismo, riuniti a livello di unico comprato in piazza del Campidoglio per ribadire “noi non siamo invisibili, esistiamo anche noi”.

L’emergenza Covid ha congelato da subito il settore e tutto il suo indotto, una filiera che rappresenta il 13% del Pil e vede impiegati su scala nazionale più di 4 milioni di lavoratori. E sotto al Marco Aurelio si sono trovati guide e accompagnatori turistici, tour operator, aziende di noleggio bus ed ncc per chiedere maggiore attenzione. Ma soprattutto tutele: reddito garantito e divieto di licenziamento fino alla totale ripresa del settore, applicazione delle norme in materia di sicurezza nei posti di lavoro, sospensione immediata del pagamenti di tutti i tributi e contributi fino a fine crisi e rimborso degli anticipi già versati per le partite Iva, rimodulazione delle addizionali comunali e regionale per i lavoratori dipendenti, ricollocazione dei proventi delle tasse di soggiorno e permessi Ztl Bus per la creazione di un fondo di mutuo soccorso per i lavoratori e le lavoratrici del turismo e potenziamento dei servizi sul territorio