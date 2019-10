VIDEO | "Umanità in marcia", il quinto memorial dedicato a Stefano Cucchi: "Il primo con accanto lo Stato, ed era ora"

“Dieci anni senza Stefano. Umanità in marcia”. Questo il titolo del quinto memorial Stefano Cucchi, in programma il 12 e 13 ottobre a Roma. A dieci anni esatti dalla morte del giovane romano. Una ricorrenza indubbiamente importante per la famiglia, gli amici, e tutti coloro che sono gli stati accanto in questa lunga battaglia giudiziaria, alla ricerca della verità. Ma non solo per il "primo decennale senza Stefano", anche per i risvolti giudiziari avvenuti solo nell’ultimo anno. “Sarà un memorial diverso, il primo con accanto lo Stato”, dice Fabio Anselmo, avvocato della famiglia Cucchi. “Le altre edizioni sono state organizzate nell’insegna della speranza, quest’anno sorrideremo un po’ di più - sottilinea Ilaria Cucchi -, perché quella verità chiara ed evidente aoi nostri occhi ora è entrata in una aula di tribunale. Ma il memorial vuole sopratutto dire una cosa, ogni morte che viene nascosta nega il valore di quella vita”.

La presentazione della due giorni, martedì 8 ottobre nella sala del carroccio del Campidoglio. "Giusto che sia così, perchè la storia di Cucchi è una questione isituzionale", dice Stefano Fassina, deputato di LeU.

L’appuntamento è per sabato 12 ottobre 2019 alle 18.30 con dibattito e concerto presso l'Angelo Mai di viale delle Terme di Caracalla. La serata si aprirà con un momento di dibattito intorno ai temi dei diritti umani, civili e sociali. Parteciperanno oltre a Ilaria Cucchi e Fabio Anselmo, il direttore de L’Espresso Marco Damilano e Luigi Manconi. Seguiranno interventi artistici e musicali di Giancane, Il Muro del Canto, Riccardo Sinigallia, la Rappresentante di Lista, Lucio Leoni, MaTeMusik Band & Crew, Nada e Piotta. Si prosegue poi domenica 13 ottobre 2019 dall 9 con la tradizionale Maratona “Corri con Stefano” presso Parco di Torre del Fiscale in via di Torre Branca. Oltre alla corsa, il programma della giornata comprende sport sociale e la Cittadella dei diritti che vedrà la partecipanzione di numerose realtà e associazioni romane e nazionali.

“La morte di Stefano Cucchi è entrata nella storia del Paese. Quanto accaduto dieci anni fa ha oltrepassato le mura delle carceri e le aule processuali. È diventato oggetto di dibattito pubblico, fatto politico, giornalistico e, insieme, motivo di risveglio della coscienza civile di un Paese intero”, dichiarano in una nota congiunta le realtà promotrici del memorial: l’Associazione Stefano Cucchi Onlus, Uisp Roma, il Comitato Promotore Memorial Stefano Cucchi e l’Associazione Comunitaria.