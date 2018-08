VIDEO | "Festa del sacrificio", preghiera islamica a largo Preneste: "Un pensiero va a Genova"

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

“Id al Adha”, Festa del sacrificio, è un appuntamento importante nel calendario dei musulmani. Giorno in cui il sacrificio (di un animale secondo rituale) viene compiuto per avvicinarsi di più a Dio, ad Allah: “Il giorno in cui il profeta ha compiuto sacrificio per noi - sottolinea Batchu dell’associazione Dhuumcatu -, per noi è una festa speciale, ma non potevano dimenticare quanti stanno soffrendo a Genova. Per questo abbiamo messo uno striscione dedicato a loro e l’Imam ha fatto una preghiera”.

“La religione serve come ponte per unire i popoli non separali - continua Batchu - questo è quello che crediamo, e se avessimo potuto fare questa preghiera al Colosseo avrebbero partecipato in tanti e il messaggio sarebbe stato più forte”.

Un momento forte di comunità, sotto la scritta “Eid Mubarak” (augurio di felicità) nel cuore di uno dei quartieri più multietnici di Roma. Preghiera che dalle 8 del mattino ha scandito i tempi di largo Preneste.