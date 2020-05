VIDEO | Covid-19, la Zecca di Stato produce e dona visiere protettive al Campidoglio

Sono più di duemila le visiere protettive sanitarie donate dall'Istituto Poligrafico Zecca dello Stato a Roma Capitale. Saranno a beneficio dei dipendenti che lavorano presso gli sportelli aperti al pubblico, come per esempio gli ufficiali di Anagrafe e stato civile, e a disposizione degli agenti di Polizia locale.

"Le sinergie di spessore come questa impattano positivamente sulla collettività - dice la sindaca di Roma, Virginia Raggi, durante la visita agli stabilimenti del Poligrafico -. In questo caso a tanti lavoratori viene assicurato uno strumento di protezione utile e agevole, in particolare chi è potenzialmente più esposto al contatto con il pubblico”. “Abbiamo deciso di contribuire anche noi alla lotta contro la pandemia riconvertendo parte della produzione dei documenti d’identità elettronici per realizzare queste visiere protettive - dichiara Paolo Aielli, amministratore delegato del Poligrafico -. Sono conformi alla normativa comunitaria e alle raccomandazioni dell’Istituto superiore di sanità.

"Si tratta di una nuova tappa della sinergia con il Poligrafico, che si era già rivelata fondamentale nel processo che ci ha consentito di abbattere massicciamente i tempi di attesa per il rilascio della Carta di identità elettronica", ricorda l’assessore al Personale di Roma Capitale, Antonio De Santis.