VIDEO | Coronavirus Roma, papà torna a casa dopo 40 giorni di ricovero: il commovente abbraccio con la famiglia

Un abbraccio collettivo, commovente. Immagini che fanno breccia nel cuore che sono diventati virali sul web grazie a Clarissa Barbieri, la figlia di Marco, che su Facebook ha condiviso la sua gioia con gli altri raccontando così il ritorno a casa di suo papà dopo 40 giorni di ricovero perché contagiato dal coronavirus.

Marco Barbieri, cinquantasei anni, tassista di professione, è guarito dopo una lunga battaglia lontano dai suoi affetti più grandi. A

"Non vedevo l'ora, sono stati quaranta giorni infernali in cui ho pianto – spiega Clarissa su Facebook – Mi chiedevo senza riuscire a smettere, perché fosse accaduto proprio a me. Finché non lo si prova sulla propria pelle non lo si crede che il coronavirus possa toccarti, togliendoti da un giorno all'altro le persone che più ami, lo vediamo lontano. Ecco mio padre una bestia, un guerriero".

Marco ha manifestato i sintomi della malattia il 18 marzo scorso, poi il ricovero all'ospedale Lazzaro Spallanzani e la battaglia durata 40 giorni. Fino al ritorno a casa.