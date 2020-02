''Santità, le ho portato i maritozzi co' la panna'. So boni. In Argentina li fanno?". La voce emozionata è di Marco Zaccariello che, nella consueta udienza del mercoledì in Vaticano, ha portati a papa Francesco un omaggio: un vassoio di maritozzi con la panna, un tradizonale dolce tipico di Roma. La scena è stata poi condivisa dallo stesso Zaccariello sui social. Con Marco anche altri due amici, tutti con indosso la maglietta con il cuore de 'Er core de piazza Asti'.