VIDEO | Nuova ordinanza di Raggi sulle botticelle, i vetturini: "Giusta, ma ci eravamo già auto sospesi nelle ore calde"

“La aspettavamo, è giusta e la rispettiamo”. Esordisce con questa frase Angelo Sed, portavoce dei vetturini romani circa la nuova ordinanza firmata ieri dalla sindaca, Virginia Raggi, e che si concentra nelle “giornate caratterizzate dalla presenza di ondate di calore di particolare intensità con un livello di rischio 3” - si legge nel documento -. In queste giornate la circolazione sarà consentita solo a partire dalle ore 18, a condizione che la temperatura ambientale sia comunque inferiore a 30 gradi".

Una disposizione ritenuta giusta dagli stessi autisti delle storiche carrozzelle perché “a differenza della precedente, che abbiamo impugnato e vinto davanti al tar, questa pone al centro le giornate di emergenza caldo, il bollino rosso, e noi siamo i primi a non voler uscire a tutela del cavallo - spiega Sed -, in altri giorni possiamo lavorare in base a quanto stabilito dal regolamento comunale, in vigore dal 2011”.

Senza dimenticare che la questione delle carrozzelle ormai è dibattuta a livello nazionale: " Questo è un sercvizio che nei parchi è destinato a morire, scomparire - spiega -, combatteremo fino all'ultimo per salcvare queasta professione, ma non solo in 27 vetturini di Roma, perchè ora saremo almeno un migliaio in tutta Italia".