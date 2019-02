VIDEO | Roma e le sue buche, la storia continua: dal centro alla periferia c’è fame di asfalto

Torna la pioggia, e con lei anche le buche. Le strade della Capitale in questi giorni sono un vero disastro con buche e voragini (più e meno grandi) dal centro alla periferia. Da Tor Sapienza a via Prenestina, passando per via Casilina, Porta Maggiore. Fino alla centralissima via Cernaia, proprio all'altezza delle Terme di Diocleziano e a pochi passi da piazza della Repubblica.

Ben visibili i rattoppi, dove sono stati eseguiti. Via Tuscolana su tutte, dove ai lati della strada è si possono trovare addirittura sassi di asfalto.