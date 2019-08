VIDEO | Roma aperta per ferie: i commercianti d'agosto in una città non più deserta

Centocelle, Casal Bertone, Pigneto. Questi i quartieri che Roma Today ha scelto di visitare per vedere quanto si siano realmente svuotati in occasione delle ferie estive. Ma soprattutto se ci sono i servizi per chi invece ha scelto di restare a Roma. Dalla mappa del Comune sulle attività commerciali rimaste aperte, redatta in collaborazione con Cna, si può già avere un’idea.

Ma solo passeggiando per la città si può vedere la sala d’aspetto di un parrucchiere da uomo pieno di gente in attesa, il macellaio che serve i suoi clienti, la ferramenta aperta e il negozio specializzato in ortopedia che viene contattato anche sul web per i suoi articoli. Roma d’agosto.