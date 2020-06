VIDEO | A Roma è monopattino mania, il nostro giro da Colosseo a piazza del Popolo

Dal Colosseo a piazza del Popolo, passando da piazza di Spagna e piazza Navona. Tutto in monopattino, in sharing. Roma Today ha deciso di provare e fare un giro a bordo di quello che viene considerato il mezzo per la micromobilità sostenibile del futuro. E a Roma è già mania. Soprattutto da quando il Campidoglio ha aumentato l’offerta in sharing con Lime, Helbiz, Dott e Bird. Presenti soprattutto nel centro città.

Com’è andata? Bene perchè è molto facile da usare ed è soprattutto molto comodo per muoversi, ma bisogna puntualizzare un paio di cose. Innanzitutto è importante rispettare il codice della strada, andare a velocità moderata, prestare attenzione alle strade fatte di sanpietrini sopra i quali il monopattino traballa fortemente. Purtroppo accanto all’aumento del suo utilizzo, si registrano già diversi incidenti ed investimenti di pedoni.

Nel nostro giro abbiamo incontrato tante persone a bordo del monopattino, diverse quelle che lo facevamo per la prima, o seconda volta, utilizzando proprio quello in sharing. Insomma, una novità interessante per la la Città Eterna. Con un “piccolo” neo: il flusso libero (com’era per le biciclette) consente di lasciarli quasi ovunque e si possono vedere di fronte ai monumenti, o messi in disordine sui marciapiede. E qui, basterebbe il buon senso di chi li utilizza.