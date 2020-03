Il Coronavirus non spegne la scuola: ecco le lezioni on line di un professore di Matematica

Come sta andando al didattica a distanza e on line ai tempi del Coronavirus? Con le scuole chiuse e l’anno scolastico che corre, sono molti i docenti che mettono in campo le risorse digitali. Non solo compiti a distanza, ma anche lezioni on line in video conferenza.

Come Michele Passante, professore di matematica al liceo Newton di Roma che in questo modo prova a star ancora più vicino ai suoi studenti. In un momento tanto complicato dovuto alla quarantena. “La cosa bella è che si superano i tempi della didattica, i ragazzi mi chiedono aiuto a qualsiasi ora e a me fa piacere - spiega il professor Passante -. Spero che da questa emergenza venga compreso l’importanza che questi strumenti hanno anche per il futuro. Ma soprattutto che si tenga conto delle difficoltà vissute dagli studenti in sede d'esame”.