INTERVISTA | Alla scoperta della filiera delle bioplastiche: la fabbrica Ecozema

Per osservare da vicino come avviene la creazione di questi nuovi prodotti, dai granuli di biopolimeri a cucchiai e forchette, bisogna entrare dentro lo stabilimento della Ecozema, nel vicentino. Un’azienda da che è riuscita a convertire il proprio Know how nella fabbricazione delle mollette in plastica in articoli monouso in Matter B, compostabili. “Siamo stati i primi al mondo nel 2005 a ricevere la certificazione EN 13:432, che dice come deve essere fatto un oggetto per essere buttato via con i rifiuti organici, perchè in 90 giorni diventa compost - racconta Armido Manara, amministratore delegato di Ecozema -. Per noi una conferma importante, che si aggiuge all’esperienza avuta con le olimpiadi di Londra e all’Expo di Milano, dove abbiamo fornito milioni di posate compostobaili”.

GUARDA IL VIDEO REPORTAGE SULLA FILIERA DELLA BIOPLASTICHE COMPOSTABILI