INTERVISTA | Alla scoperta della filiera delle stoviglie compostabili: parla Assobioplastiche

A seguire l’evoluzione della filiera italiana, leader a livello mondiale per produzione di bioplastiche compostabili, l’associazione di categoria Assobioplastiche (che conta 49 soci tra produttori, trasformatori e aderenti), diretta da Carmine Pagnozzi: “L’uso della plastica monouso costruisce un problema, e noi con il nostro lavoro offriamo soluzioni, alternative - spiega Pagnozzi -. Non tocca a noi stabilire la sostituzione della plastica tradizionale con quella computabile, con un rapporto uno a uno che tra l’altro non risolve sotto il profilo ambientale, ma la sfida è quella di dare maggiore consapevolezza al cittadino. Il giusto smaltimento di un elemento, è la soluzione”.