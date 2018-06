VIDEO | Nel 2001 l'incendio al centro carni: ecco le immagini dell'area ancora abbandonata

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

L’odore acre di bruciato si sente dopo quasi vent'anni. Nel centro carni di viale Palmiro Togliatti, ci sono 15mila metri quadrati di spazio abbandonati dal 2001, quando un incendio doloso partì dalla Sala Mercato e distrusse quasi la metà dei capannoni. In Campidoglio governava la giunta del sindaco Veltroni. Che stanziò i fondi per bonifica e rifacimento. I lavori però non sono mai partiti.

Oggi l'edificio è ancora inagibile, con pesanti ricadute negli anni sull'attività di macellazione necessariamente ridimensionata. "La perdita economica è ingente. Centinaia di milioni di euro persi dal Comune che non ha incassato" spiega Fabrizio Forti, direttore delle Maestranze del Centro carni.