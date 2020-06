Zoo Capitale: gabbiani sbranano un topo davanti alla fermata Policlinico

Un gabbiano che sbrana, letteralmente, un topo. Accade all'ora di punta (poco dopo le 18) in viale Regina Margherita, nei pressi della fermata della metro B. Le immagini mostrano due gabbiani che divorano un topo, passandolo per la piazza. Il tutto alla vista dei bambini e delle persone presenti in quel momento in piazza.Una scena purtroppo diventata piuttosto consueta a Roma, con la presenza dei volatili a caccia di cibo tra i rifiuti.