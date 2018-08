VIDEO | Fontane romane sorvegliate speciali, vigili a caccia dei turisti “maleducati”

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Dopo l’episodio del bagno “nudista” di due turisti dentro la fontana del Milite ignoto, a piazza Venezia, è incrementato il servizio di controllo da parte dei caschi bianchi nelle fontane principali di Roma.

A Fontana di Trevi, sempre piena di visitatori, è impossibile non sentire il continuo fischietto dei vigili utilizzato per richiamare atteggiamenti inapropriati per i monumenti della Capitale: chi mete i piedi sopra la fontana del Bernini, chi mangia, chi immerge, anche solo con le mani.