VIDEO | Cannabis light, una filiera in fumo: parlano i commercianti di Primero

Sono Fulvio, Simone e Dario. Giovanissimi imprenditori under 30 che negli ultimi due anni hanno scelto di investire nel settore della Cannabis light, aprendo tre negozi Primero: Acilia, Montagnola e Monteverde. “In tutti questi mesi ci hanno permesso di investire e lavorare - sottolinea Fulvio -, paghiamo le tasse. Ed ora non è possibile aver paura di lavorare”.

Solo a Roma sono stati aperti 189 negozi, con centinaia di nuovi posti di lavoro. Tutti in sospeso, in attesa di capire il futuro del settore della Cannabis light, messo in stand by dalla sentenza della cassazione dello scorso 30 maggio.