VIDEO | Cannabis light, una filiera in fumo: parla l’agricoltore di Hemporisteria

Una lunga chiacchierata e la visita nel campo di canapa dell’azienda agricola Hemporisteria, fondata due anni da Teo Carboni di 52 anni, e la moglie Simona Ugolini di 51. Una vita a favore della legalizzazione della Cannabis, fino a quando con la legge 242 del 2016 “arriva la possibilità di realizzare un sogno - racconta Teo -, quello di lasciare Roma e vivere in campagna, coltivando la ‘sacra pianta”.

Il sacrificio dell’investimento, il duro lavoro dei campi. Tutto ora sospeso in attesa di capire il futuro del settore della Cannabis light, messo in stand by dalla sentenza della cassazione dello scorso 30 maggio.