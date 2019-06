VIDEO | Cannabis light, una filiera in fumo: parla il grossista di T-Rex

Ma come funziona il lavoro del grossista nel settore della Cannabis light? Ce lo spiega Emanuele Baccelli di T-Rex dal suo negozio-magazzino di Torvajanica in provincia di Pomezia. Un’attività che arriva dopo 17 anni di lavoro nell’edilizia, spinto dalla voglia di investire in un mercato che era fortemente in crescita.

Tutto però per ora sospeso in attesa di capire il futuro del settore della Cannabis light, messo in stand by dalla sentenza della cassazione dello scorso 30 maggio.