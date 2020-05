VIDEO | La fase due dei negozi in centro: lo shopping tra paure e voglia di ripartire

Gel disinfettante e guanti all’ingresso, il parafiato in plexiglass alle casse, abiti di disinfettare ad ogni prova del cliente, il personale con i dpi per tutta la durata del turno. I negozi di abbigliamento lentamente riaprono le loro serrande in occasione del via libera governativo a partire dal 18 gennaio, per la fase due della crisi Cornovarus.

C’è soprattutto voglia di normalità, sia tra i clienti che tra i negozianti. Quel desiderio di gettarsi alle spalle il periodo di quarantena che, in molti casi, si manifesta con la voglia di comprare qualcosa di nuovo: “C’è anche il desiderio di far ripartire l’economia, sostenere in qualche modo il commercio che tanto ha sofferto in questo periodo”, dice una cliente di una nota catena di abbigliamento spagnola, in coda in attesa dell’apertura.

Non manca ovviamente il timore di non farcela tra chi alza le serrande del proprio negozio in una zona di Roma, come quella del Tridente, principalmente vissuta dai turisti. Assenti, ancora per il momento: “Sarà dura - dice un gioielliere di via Frattina -, ma ripartiamo con ottimismo e fiducia”.