VIDEO | Aperitivi tra regole e controlli, ma "si torna a respirare un po' di felicità"

C’è chi ha al posto del buffet si è invento il piatto, o tagliere, mono uso assegnato al cocktails. Chi segnala le distanze con uno scotch adesivo a terrà, altri che prima di far sedere al tavolo i clienti si accerta che siano congiunti. Ecco come cambia, nel suo piccolo, la movida romana ai tempi de Covid. Ci troviamo al pigneto per l’orario dell’aperitivo, e tra tavoli distanziati e avventori piuttosto attenti si respira quasi un’aria di normalità.

Ma visto che si tratta del primo weekend post lockdown, i militari dell’arma hanno organizzato un passaggio con numerosi uomini per monitorare e scongiurare possibili assembramenti.