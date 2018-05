VIDEO | Erba alta, zecche e sfalcio a metà. Ecco come scompaiono i parchi di Roma

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Siamo partiti dal giardino Lanzarotto Marocello che si affaccia su via Capitan Bavastro alla Garbatella, per poi proseguire nei dintorni di via Cristoforo Colombo e parco Scott, che fa parte del parco regionale dell’Appia Antica: qui abbiamo potuto vedere da vicino la differenza di cura all’area che mettono i cittadini rispetto alle istituzioni. Poi da ovest ad est della città, passando per via Prenestina, Villa Gordiani, fino a Ponte di Nona.

Ecco quello che abbiamo visto. Una situazione al collasso: sfascio dell’erba parziale, erba alta, rifiuti ovunque, cestini pieni, panchine ormai vittime della crescita senza sosta delle piante.